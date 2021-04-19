Жившая 300 миллионов лет назад акула-дракон признана отдельным видом

Вашингтон, 19 апреля. Обнаруженные окаменелости акулы-дракона, возраст которых составляет 300 млн лет, теперь относятся к отдельному виду, рассказал ученый из США Джон-Пол Ходнетт.

При первом обнаружении останков акулы специалист отметил сходство зубов вымершей рыбы с шипами монстров из комиксов. Найти скелет обитателя океана удалось во время раскопок в штате Нью-Мексико. Сейчас он представлен в местном Музее естественной истории и науки.

«Они отлично подходят для захвата и дробления добычи, а не для того, чтобы ее колоть», — рассказал Джон-Пол Ходнетт.

Скелет акулы считается одним из последних звеньев в эволюционной цепи ктенакантообразных. Животные отделились от современных акул и скатов около 390 млн лет назад и вымерли около 60 млн лет назад. Акулу-дракона Хоффмана решили назвать Dracopristis hoffmanorum.

Ребенок из Великобритании во время поиска червей на заднем дворе своего дома нашел окаменелость, которая относится к палеозойской эре. Сделать открытие удалось в городе Уолсолл.