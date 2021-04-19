Ракета SpaceX выведет украинский спутник «Сич 2-30» в космос

Киев, 19 апреля. Украинский спутник, предположительно, будет запущен в декабре текущего года. Его адаптируют для полета немцы, а запустят американцы.

Президент Украины дал указание вывести в космос спутник «Сич 2-30», который переименовали в честь Дня независимости 12 апреля. Об этом со ссылкой на издание «Экономическая правда» пишет «КП в Украине«.

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафай заявил об уверенности в успешном выполнении поручения президента. Он рассказал, зачем Украине свой спутник в космосе.

«Снимки с собственного спутника — это очень важно с точки зрения обороны и безопасности государства. Кроме обороны и безопасности, спутник будет выполнять задачи в области сельского и лесного хозяйства, службы по чрезвычайным ситуациям, заниматься картографией. Картография — один из важнейших вопросов, поскольку позволяет выявлять незаконное землепользование», — сказал он.

Тафай подтвердил данные о том, что компания Илона Маска на своей ракете SpaseX будет доставлять спутник на орбиту. Адаптацию спутника к ракете и отладку его отсоединения будут проводить специалисты из германии. Общая стоимость контракта, предположительно, будет составлять 2 млн долларов.

Президент Украины Зеленский решил отменить фиксированную цену на газ, после чего украинцев ждет свободный рост тарифов.