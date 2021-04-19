В Китае назвали преимущества российского «Буревестника» над американским «Томагавком»

Пекин, 19 апреля. Российская ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» является одним из самых грозных перспективных образцов вооружения, считают эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики отметили, что российский «Буревестник» превосходит американскую крылатую ракету «Томагавк» по ряду характеристик, передает «ПолитРоссия».

«Максимальная дальность действия «Томагавка» составляет 2,5 тысячи километров. Несмотря на то, что эта ракета обладает хорошими боевыми возможностями, она не идет в сравнение с российским «Буревестником», — говорится в публикации.

Главным преимуществом «Буревестника» является ядерная силовая установка, благодаря которой ракета способна находиться в воздухе весьма продолжительное время, преодолевая неограниченное расстояние. При этом ракета может приблизиться к атакуемой цели по непредсказуемой траектории.

Эксперты уверены, что в ближайшем будущем российские специалисты завершат испытания новой ракеты, после чего она будет принята на вооружение, что станет тревожным сигналом для Запада. Это позволит Москве значительно усилить свои возможности стратегического сдерживания оппонентов, а ее аргументы против возможной агрессии будут еще весомее.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в России испытают баллистическую ракету «Сармат». Она придет на смену стратегической ракете шахтного базирования РС-20 «Воевода».