Власти Калининградской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров

Калининград, 19 апреля. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Калининградской области вынудила власти региона продлить режим самоизоляции.

Власти Калининградской области приняли решение не отменять ограничения по коронавирусу для жителей, чей возраст превышает 65 лет. Правила также распространяются на тех, у кого есть какие-то хронические заболевания, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«По новому документу самоизоляция граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлена до 30 апреля», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, в регионе продлили требование об обязательном ношении масок и соблюдении режима самоизоляции. Также в области введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

Аналогичное решение приняли власти Республики Марий Эл 19 апреля. В частности, они продлили действие режима повышенной готовности из-за коронавируса до конца весны.