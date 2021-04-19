Аналитики NI раскрыли, почему российская подлодка «Судного дня» вызвала тревогу в США

Вашингтон, 19 апреля. Противники России испытывают страх перед новейшей подлодкой ВМФ России «Белгород» благодаря ее вооружению, уверены эксперты из США.

Атомная подлодка «Белгород» будет находиться в акватории Тихого океана. Наибольшую известность данная субмарина получила как первый носитель ядерных подводных беспилотников «Посейдон». В связи с этим США придется внимательней следить за обстановкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на военных обозревателей американского издания The National Interest.

На борту «Посейдонов» могут быть размещены как обычные, так и ядерные заряды. «Белгород» способен нести на борту до шести беспилотников подобного класса. Такое оружие может применяться для ударов по прибрежной инфраструктуре вероятного противника, уничтожения авианосных групп и других целей. Аппарат имеет глубину погружения до одного километра, и способен сам передвигаться между континентами.

«Новая российская подводная лодка Судного дня действительно устрашает», — заметили эксперты.

Источник в ОПК ранее сообщил, что вторая подлодка-носитель «Посейдонов» под названием «Хабаровск» будет спущена на воду осенью 2021 года.