Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на поддержку вакцинации от COVID-19 в мире
twitter.com  /  @gretathunberg
Общество

Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на поддержку вакцинации от COVID-19 в мире

Брюссель, 19 апреля. Шведская экоактивистка Грета Тунберг направит 100 тыс. евро в ВОЗ для закупки вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.

Многие страны столкнулись с неравномерным распределением вакцин от коронавируса на фоне пандемии. Некоторые государства страдают от серьезного дефицита подобных препаратов. Программа COVAX призвана обеспечивать вакцинами именно такие страны.

Тунберг заявила о намерении пожертвовать деньги на эти цели через свой благотворительный фонд. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил активистку и посоветовал мировому сообществу пойти по ее примеру.

Зараженные коронавирусом пациенты начали сообщать о новых симптомах через десять дней после получения положительного результата теста на COVID-19. Поражение пальцев рук и ног, пятна на коже, налет во рту и другие признаки появились у заболевших.

воз вакцинация грета тунберг коронавирус
Комментировать
Новости партнеров
Все новости / Общество / Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на поддержку вакцинации от COVID-19 в мире
Рейтинг@Mail.ru