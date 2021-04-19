Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на поддержку вакцинации от COVID-19 в мире

Брюссель, 19 апреля. Шведская экоактивистка Грета Тунберг направит 100 тыс. евро в ВОЗ для закупки вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.

Многие страны столкнулись с неравномерным распределением вакцин от коронавируса на фоне пандемии. Некоторые государства страдают от серьезного дефицита подобных препаратов. Программа COVAX призвана обеспечивать вакцинами именно такие страны.

Тунберг заявила о намерении пожертвовать деньги на эти цели через свой благотворительный фонд. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил активистку и посоветовал мировому сообществу пойти по ее примеру.

Зараженные коронавирусом пациенты начали сообщать о новых симптомах через десять дней после получения положительного результата теста на COVID-19. Поражение пальцев рук и ног, пятна на коже, налет во рту и другие признаки появились у заболевших.