Политолог Данилин рассказал ФАН о неадекватности американской власти

Неадекватность американского правительства становится причиной в том числе и активной пропагандистской кампании против Китая. Об этом в беседе с ФАН рассказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал заявление замглавы МИД Китая о том, что Вашингтон верит фейкам о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

«Ситуация в этом регионе стала постоянной темой для нападок со стороны Соединенных Штатов Америки. При этом, чаще всего, пользуются непроверенными или фейковыми заявлениями. Самое интересное, что не только МИД Китая, но и международное сообщество неоднократно ловило за руку людей, которые при помощи американских СМИ устраивали провокации с рассказами о репрессиях, казнях. По итогу, все это оказывалось абсолютной ложью», — сообщил специалист.

Павел Данилин отметил, что удивляться такому положению дел не приходится в силу того, что такая манера ведения внешней политики США стала уже нормой.

«Несмотря на то, что Америка неоднократно становилась творцом этой пропаганды, Штаты все равно упорно пытаются рассказывать миру о всевозможных нарушениях прав человека в этом регионе Китая. Это не может не волновать КНР. Учитывая некоторую неадекватность американских властей в последнее время, не приходится удивляться, что Китай решил отреагировать с самой высокой трибуны», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он добавил, что такое поведение характерно для Белого дома не только в отношении Поднебесной.

«Это можно наблюдать и на примере отношений США и РФ. Сначала президент Штатов говорит о дружбе и мире, а на следующий день подписывает санкционные законы и рассказывает, что Россия вмешивалась в их выборы», — подытожил политолог.

Ранее Павел Данилин объяснил желание Германии выйти из Евросоюза.