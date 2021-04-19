Опасное заблуждение: ФАН выяснил, почему нельзя жечь сухую траву

Тула, 19 апреля. Есть в России такая традиция: жечь весной сухую траву. Многие до сих пор ошибочно считают это необходимым и очень полезным занятием. Якобы это освобождает место молодым растениям, образовавшаяся зола удобряет почву, а за одно в огне вместе с прошлогодним бурьяном сгорают и клещи. На самом деле это заблуждение. Пал травы мало того, что бесполезен, но и несет много вреда.

«Во-первых, это обедняет почву. Ведь для того, чтобы она была плодородной, необходимо ее пополнение мертвыми органическими веществами. Естественно, из-за пала этого не происходит. Также на месте пожара остается так называемая прикорневая щетка из несгоревших стеблей. Через какое время они начинают гнить, образовывая благоприятную среду для развития грибов. Они, в свою очередь, закисляют почву. Это нравится только хвощу и щавелю. Остальным растениям везет меньше: огонь уничтожает семена, побеги, почки», — рассказала ФАН директор тульского экзотариума Татьяна Моисеева.

Получается, из-за пала травы сейчас практически не встретить таких растений как колокольчики, ветреницы и адонисы. При этом выживают те, у кого достаточно глубокая коревая система. Но это, как правило, те растения, которые считаются сорняками: одуванчик, осот, пижма. Достается и животным.

«В огне сгорают ящерицы, осы, муравьи, птицы, лягушки, пауки. То есть, те, кто питается клещами. При этом нимфы клещей сидят глубоко в земле и огонь им не страшен. Не сгорают и яйца клещей, отложенные в землю. Получается, что пережившие пожар 17 тысяч яиц от каждой самки-клеща остаются без естественных врагов. Практически в стерильной для них среде. Таким образом, пал травы не уменьшает, а в разы увеличивает число клещей», — продолжает Татьяна Моисеева.

Дым от пожаров несет вред здоровью человек. Не говоря уже о том, что нередко сгорают целые леса, а также жилые дома. Кроме того, погибают и зайцы, и ежи, и лисы, и многие насекомые. Получается, что пал травы благоприятен только для клещей и сорных трав. Но многие, увы, об этом даже не догадываются.

Ранее ФАН писал, что в Тульской области начались масштабные возгорания в полях. С 16 апреля в регионе введен особый противопожарный режим.