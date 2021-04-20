Санкции в адрес России: У США много тем для сумасшествий

На недавние санкции со стороны США Россия ответила зеркально. Дипломаты обеих стран возвращаются домой. Как туго закрутится санкционная спираль? Могут ли две страны и вовсе прервать дипломатические отношения? Нужно ли РФ вести себя на международном поприще так же, как и Соединенным Штатам, и вводить санкции за вмешательство во внутренние дела третьих стран, а также против американских коррупционеров? На эти и другие вопросы ответил магистр философии университета Оксфорда Ян Михайлов в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Президент США Джо Байден стал заложником внутриполитической ситуации, считает Ян Михайлов. По его мнению, изначально не предполагалось столь сильное обострение между двумя странами. Об этом говорят и первые шаги Байдена: продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако внутреннее давление из-за нейтральной позиции в отношении России дало свои плоды — риторика ужесточилась, введены новые санкции.

«С внутриполитическим вопросом в США сейчас все сложно, поэтому показать крепкую руку в международных отношениях — стало одним из методов отвлечения. Сейчас кризис на границе с Мексикой, и в целом достаточно много критики властей, а жесткость в отношениях с Россией и санкции — беспроигрышная тема. Консерваторы не против, а демократы тем более «за», — объяснил магистр философии.

При этом Михайлов отметил, что если в социальных сетях можно найти и критику нынешних решений Белого Дома, то политики в общей массе придерживаются единого мнения. По словам участника прямого эфира, в этом плане Дональд Трамп был уникальным политиком. Став президентом, он заговорил об улучшении отношений с Россией, но, к сожалению, из этого ничего не вышло, кроме обвинений в связях с РФ. Демократы по-прежнему считают, что поражение Хилари Клинтон на президентских выборах — вина нашей страны, поэтому лишний раз показать строгость в отношении России — это нормально. Сейчас наиболее подходящей темой оказался кибершпионаж, пояснил эксперт.

Обоюдная высылка дипломатов — неприятная мера, но она не нанесет какого-то серьезного удара на международном поле, уверен Михайлов.

«Да, этими ударами можно обмениваться пока вообще не прекратятся дипотношения. Но это не конец света. Смысл в том, [что] есть вероятность, что они захотят продолжить введение санкций. Там еще есть темы для сумасшествий», — сказал спикер.

Но США ведут конфронтационную политику не только в отношении России. Одна из целей Штатов — Китай. Магистр философии объяснил, почему это происходит. Он отмечает, что Байдена обвинили в излишней нежности в отношениях с Китаем, теперь американскому президенту надо показать, что это не так. Насколько далеко зайдет эта жесткость, неизвестно, но попытка «поиграть на внутреннего зрителя», ухудшая международные отношения, ни к чему хорошему не приведет, убежден эксперт.

Тем временем в самих США достаточно проблем. Но о том, что муж Нэнси Пелоси благодаря инсайдерской информации обогатился на акциях Microsoft, о коррупционной составляющей в выделении 500 млн долларов на обустройство транзитных лагерей мигрантов, центральные телеканалы не говорят. Дело в том, что около 90% наиболее влиятельных СМИ контролируются демократами. Также мимо информационного поля прошло заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о прекращении работы на МКС и строительстве российской космической станции с 2025 года.

«Это печально. Опять же, в новостях этого не было. Сотрудничать в этой области выгодно обеим странам. Но, учитывая ситуацию, это не удивительно. И если так пойдет и дальше, то потом будет еще хуже. Хотя, может, у США есть какой-то политический смысл довести отношения до края, а потом выступить в роли миротворца и сказать: «Смотрите, мы все восстановили», — поделился предположением Михайлов.

Что касается зеркальных обвинений по какой бы то ни было теме в адрес Америки, то спикер согласился, что Россия может это сделать. Но слово США на международной арене воспринимается иначе, нежели слово РФ, отметил Михайлов.