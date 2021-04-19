Дочь больной раком Заворотнюк объяснила, почему не отвечает на вопросы о маме

Москва, 19 апреля. Дочь звезды «Моей прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк призналась, что болезненно воспринимает каждый вопрос о матери. Актриса вот уже два года борется с опухолью головного мозга.

Известной актрисе Анастасии Заворотнюк 3 апреля исполнилось 50 лет. Любимица миллионов исчезла из публичного поля в августе 2019 года. Только осенью близкие сообщили, что артистке поставили страшный диагноз — глиобластому головного мозга. За два года Заворотнюк перенесла две операции и прошла курсы химиотерапии.

Семья звезды не дает комментариев о состоянии ее здоровья, только старшая дочь актрисы Анна изредка отвечает на вопросы обеспокоенных поклонников в своем Instagram-аккаунте. Однако это дается ей тяжело.

По словам девушки, есть люди, которые искренне переживают за ее маму, однако много и тех, кого интересуют лишь сплетни. Дочь актрисы объяснила, что не хочет лишней шумихи и пытается всеми силами оберегать любимого человека, которому сейчас нужны силы для борьбы с болезнью.

«Эту тему мне безумно больно и сложно раскрывать. Как вы уже поняли. Я не хочу сотрясать воздух. Благодарю тех, кто желает здоровья маме», — написала Анна в Stories.

Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Семья Анастасии Заворотнюк пробует разные методы лечения. Они даже обращались к российским и иностранным врачам, однако уже больше года звезда наблюдается в Центральной клинической больнице (ЦКБ) при Управлении делами президента России в Москве. Медики пытаются лечить артистку уникальной вакциной с иммунными клетками, созданной специально для артистки. Профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал о нюансах такого метода и сложностях в лечении глиобластомы.