Суд в Екатеринбурге вынес приговор лжеминеру

Екатеринбург, 19 апреля. Районный суд города вынес приговор 23-летнему уроженцу Кушвы. Обвиняемый будет отбывать наказание в колонии общего режима за лжеминирование. Ему дали три с половиной года.

В отношении подсудимого было возбуждено восемь уголовных дел, из них семь — по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», а восьмое — по ст. 158 УК РФ «Кража».

По данным следствия, 23-летний молодой человек ложно заминировал Северный автовокзал (Екатеринбург), Храм-на-Крови, Среднеуральский женский монастырь и другие объекты в регионе. Все инциденты зафиксированы с июля по ноябрь 2020 года.

Ложные сообщения о минировании стали массовым явлением в России. Несколько недель назад неизвестный «заминировал» 11 аэропортов в российских городах, сообщал ФАН. Информация оказалась ложной.