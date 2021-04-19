Журналист «Эха Москвы» назвал грядущую акцию ФБК провокацией и упрекнул Волкова в недальновидности

Москва, 19 апреля. Анонс нового митинга признанного в РФ иноагентом ФБК раскритиковали в эфире «Эха Москвы». Мнение о будущей незаконной акции выразил ведущий Алексей Соломин.

Представители «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) 18 апреля анонсировали дату и время нового несогласованного митинга в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. ФБК не удалось собрать полумиллиона подписей будущих участников незаконного собрания. При этом они оправдались, что собирают митинг под предлогом беспокойства за состояние здоровья блогера.

Координатор штабов Навального Леонид Волков должен был рассказать будущим участникам митинга о характере мероприятия, считает Соломин. Он сказал об этом в передаче «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева» в эфире «Эха Москвы». Журналист выразил мнение, что часть людей не готова к массовым разгонам и будет недовольна отсутствием предупреждений. Руководство ФБК либо не продумало последствий незаконного собрания, либо сознательно толкает людей под дубинки, не исключил ведущий.

«Мне кажется, в нынешней ситуации объявлять о такой акции протеста — это или провокация, или идиотизм. Вот Волков производит впечатление в этой ситуации человека, про которого говорят «подментованный»», — заметил Соломин.

Федеральное агентство новостей /

Новый митинг ФБК не принесет пользы, уверен Соломин, посетившие за последние годы немало протестных акций. Он назвал происходящее каким-то «недодействием», передает «ПолитЭксперт». В итоге мотивы Волкова остаются непонятными и оставляют место домыслам.

«Нам, обществу российскому, нужно больше понимания, чего он хочет. Потому что в нынешней ситуации он производит впечатление либо «подментованного», либо идиота», — уверен журналист.

Главными целями ближайших соратников Навального, которые находятся за рубежом и готовят новые митинги на территории России, являются искусственное наращивание «репрессий» и провокации. Мнение выразил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.