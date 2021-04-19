Татьяна Брухунова сделала помощницей Петросяна свою подругу

Москва, 19 апреля. В конце прошлого года юмориста Евгения Петросяна заметили в компании новой спутницы. Девушку уже записали в любовницы, однако она просто помогает артисту с делами.

Новой помощницей Петросяна стала молодая брюнетка по имени Александра. Девушка вместе с юмористом посещает светские мероприятия и рабочие встречи. Поклонники тут же заявили, что отношения 75-летнего артиста и его новой помощницы слишком тесные. Ведь когда-то сама Татьяна Брухунова, которая сейчас является супругой Петросяна, помогала ему с делами.

Но оказалось, что Александра является давней подругой жены артиста. Они знакомы вот уже 15 лет. Бурухунова попросила знакомую стать помощницей юмориста, пока она находится в декретном отпуске и ухаживает за малышом Ваганом. Судя по всему, фанатам не о чем переживать. Супруга Петросяна даже опубликовала милый ролик в своем Instagram-аккаунте, на котором поет дуэтом с Александрой.

Перестраховку Брухуновой фолловеры оценили. Однако в комментариях отметили, что новая помощница Петросяна очень похожа на его нынешнюю супругу. Обе девушки отдают предпочтение одежде oversize, носят короткие стрижки и почти не пользуются декоративной косметикой.

По словам Брухуновой, с артистом у нее полная идиллия в отношениях. Пара даже после рождения ребенка старается почаще выбираться вдвоем на прогулки. Недавно они сходили в кино и даже хотели сделать фото на память. Однако хороший кадр «испортил» сам Петросян.