Эскадрилья штурмовиков Су-25 перебазировалась из Ставрополья на крымские аэродромы

Симферополь, 19 апреля. Штурмовики ВКС РФ и ПВО Южного военного округа перебазировались из Ставрополья на крымские аэродромы. Переброска производилась в рамках плановой контрольной проверки.

Отмечается, что другая идентичная эскадрилья, которая располагалась в Крыму, была передислоцирована на полигон Ашулук в Астраханской области.

Известно, что там должны пройти летные учения. В ходе тренировок экипажи истребителей Су-27СМ, Су-30СМ, бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также штурмовиков Су-25СМ3 будут выполнять ракетные пуски и отрабатывать бомбовые удары по морским целям. Летный экипаж проверяется на способность работать в неблагоприятных погодных условиях и осуществлять полеты на очень малых высотах над поверхностью воды.

Кроме того, летчики должны будут сопровождать ударные группы ВМФ РФ в Черном море, а также подтвердить свою способность эффективно действовать в составе разведывательно-ударных комплексов.

Ранее истребитель МиГ-31 ВКС РФ перехватил самолеты ВВС США и Норвегии над Баренцевым морем.