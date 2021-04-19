Центр спасения медведей в Тверской области принял еще трех питомцев

Тверь, 19 апреля. Еще трех медвежат доставили в Центр спасения в Тверской области. На этот раз хищники приехали из Костромской области.

Мать-медведица испугалась звуков лесозаготовки и убежала. Рабочие обнаружили берлогу, в которой остались ее детеныши. Они надеялись, что родительница вернется и прождали двое суток.

После этого косолапых решили забрать и отвезти в новый дом. Работники центра спасения сообщили, что есть вероятность, что у медведей могут быть осложнения из-за того, что они два дня пробыли в берлоге одни.

Еще одно животное спасли в Пензенской области. Там правоохранители не дали стае собак напасть на косулю, сообщил ФАН.