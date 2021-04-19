Телекоммуникационная компания Millicom прекращает работу в Африке

Додома, 19 апреля. Крупная телекоммуникационная компания Millicom International Cellular уйдет из Танзании и, как следствие, со всего Африканского континента.

Она подписала соглашение о продаже всех операций панафриканской группе Axian, базирующейся на Мадагаскаре. Стороны не в первый раз заключают торговую сделку: в 2018 году ее предметом стали предприятия Millicom в Сенегале. Кроме того, компания также избавляется от доли в AirtelTigo в Гане. Это станет точкой в многолетней работе в африканском регионе.

Представители телекоммуникационной фирмы сообщили, что две сделки завершают план, согласно которому Millicom окончательно уходит из Африки. Организация намерена сосредоточить внимание на Латинской Америке, которая приносит больше прибыли, и отказаться от развивающегося рынка в регионе.

«Сегодняшним объявлением о продаже оставшихся африканских предприятий мы закрываем одну главу в нашей истории и открываем другую, посвященную исключительно Латинской Америке», — говорится в заявлении.

MIllicom, основанная в 1990 году, поставляла кабельные и мобильные услуги странам на Африканском континенте и в Латинской Америке. Tigo (торговая марка, под которой работала Millicom) — второй по масштабам оператор Танзании примерно с 13 миллионами абонентов. Таким образом, мадагаскарская Axian его покупкой значительно увеличит влияние на африканском рынке.

Танзания принимает участие в различных проектах, которые реализуются на континенте. Вместе с Угандой она задействована в строительстве восточноафриканского нефтепровода. Президенты двух стран уже подписали соглашение о его строительстве.