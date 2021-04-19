Юный житель Воронежа задушил отца и закопал тело во дворе дома

Воронеж, 19 апреля. Подозреваемый в краже признался в убийстве родного отца. Воронежские полицейские раскрыли преступление, расследуя ограбление сельского магазина.

Преступление было совершено в селе Васильевка Бутурлиновского района.

По данным следствия, конфликт между отцом и 19-летним сыном закончился жестоким убийством. Юноша сначала избил мужчину и задушил его веревкой. Чтобы скрыть следы преступления, он закопал тело во дворе дома. Труп пролежал там несколько недель, прежде чем его обнаружили полицейские.

Найти убитого удалось благодаря обыскам, которые были организованы по факту ограбления сельского магазина. Подозреваемый на допросе сознался в содеянном и стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Похожее преступление произошло ранее в Ленобласти, сообщал ФАН. Матерый рецидивист серпом убил местного жителя на почве ревности.