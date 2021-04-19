Эксперт Бабич оценил идею новой схемы отчислений бизнеса на безработицу

Москва, 19 апреля. Депутаты Госдумы предложили ввести новый налог для работодателей — обязать их делать отчисления для выплат пособий по безработице.

Бизнес может негативно отреагировать на данную идею, отметил руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич. Государство столкнулось с большими расходами из-за пандемии коронавируса и на бюджет легла большая нагрузка. Власти пытаются ее перераспределить, в том числе путем переноса части на бизнес.

«Но бизнес всегда будет возражать, он не любит, когда государство пытается возложить определенные затраты на его плечи», — заявил эксперт «Радио-1».

При этом для работников ничего не изменится, так как в большинстве своем они наемные. По сути для них не имеет значения источник финансирования пособия по безработице, которое он будет получать в случае потери работы, будь то отчисления из бюджета или через новый внебюджетный фонд. Бабич напомнил, что до 2001 года в России существовал Фонд занятости, куда работодатели отчисляли 1,5% фонда оплаты труда.

Наказание для граждан, которые встают на учет в службу занятости, но уклоняются от трудоустройства, ранее предложили ввести в Заксобрании Кировской области.