Продюсер Юрий Никитин объяснил свои слова о проблемах со здоровьем Верки Сердючки

Киев, 19 апреля. Известный украинский продюсер Юрий Никитин опроверг свои слова о «серьезных» проблемах со здоровьем певца Андрея Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка.

Менеджер артиста заявил, что украинские журналисты по-своему трактуют его слова о состоянии Андрея Данилко. Он отметил, что у 47-летнего певца «прекрасное здоровье».

«Там просто история была выдернута из контекста, грубо говоря. Никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе, все нормально», — объяснил Никитин в интервью изданию «Газета.Ru».

Информация об ухудшении состояния Данилко появилась в СМИ на днях. В выпуске шоу «Зірковий шлях» Юрий Никитин сообщил, что к реабилитации вокалиста подключились лучшие украинские врачи и специалисты из стран Европы. Продюсер также вспомнил про тяжелую депрессию Андрея, когда ему не хотелось ни творить, ни выступать на сцене.

В начале 2020 года Данилко сам признавался, что «сдал». Он говорил о неком недуге, с которым борется в последнее время. Из-за этой болезни артист сильно поправился и пока не может избавиться от лишних килограммов. Любимец украинцев тогда заверил, что с ним работают хорошие врачи и ситуация под контролем.