Москва, 19 апреля. Выход из энергетического кольца БРЭЛЛ грозит балтийским странам рядом проблем. СМИ выяснили, что заставляет Прибалтику отказываться от российской электрической энергии.

Странам Балтии выгоднее было бы не выходить из энергетического кольца, считают эксперты. БРЭЛЛ создает условия для оптимального управления режимами энергосистем. После разрыва Прибалтике придется сложнее, чем России, которая построила новые станции в Калининграде. Однако политика для балтийцев важнее, чем экономика, заметил в разговоре с РИА Новости специалист по странам Балтии Николай Межевич.

«Балтийцы сами рубят сук, на котором сидят», — считает аналитик.

Паранойя властей балтийских стран на пределе. Они готовы в прямом смысле слова платить за разрыв с Москвой. Однако в этом случае они остаются наедине с ЕС, и при наступлении ЧС Брюссель может не поспешить с помощью. В этом случае электроэнергия из России и Белоруссии могла бы стать запасным вариантом. Но если Прибалтика и будет договариваться с Россией или Белоруссией о поставках, то только со временем, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Произойдет это после того, как страны Балтии преодолеют фантомные боли советского прошлого», — заявил эксперт.

После «отключения» подорожание электроэнергии в Прибалтике неизбежно, что было доказано проведенными недавно испытаниями. Даже на фоне того, что Латвия, Литва и Эстония хотят перейти на возобновляемые источники энергии, затраты все равно увеличатся. Строительство подобных объектов недешево, к тому же расходы будут переложены на население.

На жителях Прибалтики не лучшим образом отразился тестовый разрыв энергокольца БРЭЛЛ. Стоимость электроэнергии в балтийских странах существенно увеличилась.