СМИ раскрыли перспективы сверхтяжелой ракеты «Енисей» в рамках лунной программы России

Москва, 19 апреля. Россия продолжает разработку сверхтяжелой ракеты на метановом двигателе «Енисей». Она создается в рамках лунной программы РФ.

Предполагается, что «Енисей» сможет поднимать на орбиту Земли порядка 100 тонн полезной нагрузки, и отправлять к Луне до 27 тонн груза. Изначально нижние блоки планировалось взять от ракеты «Союз-5», а вторую ступень взять от «Союза-6». Они работают на смеси керосина и жидкого кислорода.

Но в декабре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что «Енисей» в будущем будет переведен на метан. Основным преимуществом такого топлива является экологичность, но большого выигрыша в эффективности не будет. Об этом заявил член Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.

Реализация лунной программы начнется с запуска аппарата «Луна-25» к спутнику Земли. Впоследствии будет отправлено еще несколько космических кораблей, после чего начнется постройка орбитальной станции на лунной орбите, передает Life.ru. Москва некоторое время назад отказалась от совместного проекта с Вашингтоном, и уже договорилась сотрудничать с Пекином в этом направлении.

Рогозин ранее рассказал, когда Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции.