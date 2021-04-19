Глава Танзании призвала парламент продолжить курс покойного президента

Додома, 19 апреля. Президент Танзании Самиа Сулуху Хасан обратилась к парламенту страны и призвала прекратить ее сравнивать с умершим предшественником Джоном Магуфули.

Новая глава государства считает, что законодательный орган африканской страны должен сосредоточить внимание на работе и реализации государственных программ, начатых прошлым лидером.

Возмущение Хасан вызвало то, что пользователи социальных сетей обсуждают не непосредственные задачи парламента, а дебаты депутатов о разнице между двумя президентами.

La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a demandé au Parlement de mettre fin aux débats la comparant à son prédécesseur John Magufuli.



Elle s'est dit inquiéte que "ce qui est à la mode sur les médias sociaux guide désormais le débat au Parlement". @bbcafrique pic.twitter.com/WCQda6lhEk — hu infos web (@Hu_infos_Web) April 19, 2021

Она выступила в рамках национальной конференции, которую организовали религиозные лидеры и посвятили ее Магуфули:

«Давайте действовать в соответствии с задачами, возложенными на законодательные органы».

Хасан подчеркнула, что стране необходимо сфокусироваться на борьбе с распространением пандемии COVID-19. Она уже создала специальную группу, которая занимается этим вопросом. Президент призвала жителей Танзании соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространение заболевания.

Самиа Сулуху Хасан стала первой женщиной, возглавившей Танзанию. При покойном Джоне Магуфули она занимала пост вице-президента. После его смерти по закону власть перешла к ней. Она продолжит руководить страной до окончания срока предшественника.