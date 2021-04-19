Следователь из Саратовской области вымогал крупную взятку у сотрудников ФСИН

Саратов, 19 апреля. Полиция расследует уголовное дело о вымогательстве взятки. Главным подозреваемым стал следователь одного из территориальных отделов управления СК по региону.

Фигуранта задержали с поличным. По данным следствия, обвиняемый потребовал у четырех сотрудников ФСИН 1 млн рублей. За деньги он пообещал не привлекать работников службы исполнения наказаний к уголовной ответственности за халатность, сообщили в СК.

Жертвы шантажа обратились в региональное УФСБ. Силовики задержали предполагаемого злоумышленника, когда он пытался передать сотрудникам ФСИН 500 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщал об экс-главе ПФР в ХМАО, которого заподозрили в получении взятки.