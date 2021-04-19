Саудовская Аравия показала на видео удар из ТОС-1А «Солнцепек» по хуситам

Эр-Рияд, 19 апреля. Применение тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» армией Саудовской Аравии против хуситов попало на видео.

Аравийские войска развернули огнеметные комплексы в пустынной местности, обрушив на противника залп реактивных снарядов калибра 220 миллиметров. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что огонь велся по хуситам в ночное время суток. Позже были обнародованы фотографии, сделанные в ходе дневных стрельб. Информация о результативности применения армией государства установок в настоящий момент отсутствует.

Факт наличия у Саудовской Аравии тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» стал известен в 2019 году, однако контракт на поставку стране российских установок был подписан еще в 2017 году. Многие аналитики были уверены, что войска государства начнут применение комплексов сразу после их транспортировки в регион, однако аравийское военное руководство бросило их в бой лишь сейчас. Известно, что Саудовская Аравия стала седьмой страной, закупившей у России это чрезвычайно эффективное и разрушительное оружие.

Российская реактивная система залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» является дальнейшим развитием машины ТОС-1 «Буратино». Базой для пусковой установки с 24 направляющими для термобарических или зажигательных реактивных снарядов калибра 220 миллиметров стало шасси танка Т-72А. В настоящий момент имеются особые боеприпасы с максимальным радиусом действия до шести километров, которые отлично подходят для эксплуатации в жарком пустынном климате.

Ранее китайские аналитики рассказали, почему российские тяжелые огнеметные системы не имеют аналогов в других странах.