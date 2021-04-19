В NI раскрыли причину превосходства российского Т-72 над «Абрамсами» на мировом рынке

Вашингтон, 19 апреля. Эффективность и доступность советского, а затем и российского танка Т-72 подтверждается его многочисленностью и распространенностью, уверены американские аналитики.

Советские инженеры создавали Т-72 в качестве «работы над ошибками», пытаясь исправить в новой машине недочеты танка Т-64, имевшего компактную, но весьма маломощную силовую установку, отметил журналист издания из США The National Interest Калеб Ларсон в своем материале, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, танк получился намного легче своих конкурентов из стран Североатлантического альянса. Автор статьи подчеркнул, что этот показатель вкупе с удачной конструкцией обеспечил Т-72 хорошую проходимость в тяжелых условиях весенне-зимнего периода, характерных для России.

Т-72 вначале комплектовались весьма слабыми двигателями, однако позже на этих танках появились более мощные силовые установки, позволившие танку по-новому раскрыться на бездорожье, уверен Ларсон. Машина обладает характерным приземистым силуэтом, добиться которого позволил, в частности, автомат заряжания, благодаря чему экипаж удалось сократить на одного человека, уточнил эксперт. Журналист напомнил, что Т-72 стал мировым рекордсменом послевоенного периода по количеству произведенных единиц.

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Боевая машина, как и многие другие образцы бронетехники, разработанные в СССР, имеет огромное количество различных модификаций, позволяющих подобрать танк под конкретные потребности любого заказчика, обратил внимание Ларсон. Он подчеркнул, что Т-72 до сих пор используются российскими войсками и армиями других стран, а на экспорт продаются особые модернизационные комплекты, позволяющие иностранным покупателям повышать живучесть своих образцов. Журналист раскрыл причину превосходства Т-72 над американскими «Абрамсами» на мировом оружейном рынке. По его словам, эта машина является лучшим выбором для тех стран, которые не имеют возможности приобрести дорогостоящую западную бронетехнику.

«Сильно модифицированные польские Т-72 все еще находятся на вооружении в качестве основных боевых танков, называемых PT-91 Twardy», — пишет журналист.

Ранее на подмосковном полигоне Алабино прошли мероприятия по подготовке экипажей танков Т-72Б3 к участию в запланированном к проведению в этом году «Танковом биатлоне».