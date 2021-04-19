Пропавшую в Новокузнецке семилетнюю девочку нашли на цирковом представлении

Кемерово, 19 апреля. Сотрудники полиции с поисковиками отряда «Лиза Алерт» отыскали пропавшую жительницу кузбасского города. Она оказалась среди зрителей в цирке.

Волонтеры завершили поиски пропавшей девочки из Новокузнецка. Семилетний ребенок найден живым и невредимым. Школьница ушла из дома 17 апреля. Мать пропавшей рассказала, что дочь могла пойти к бабушке в другой район города. По всему региону были организованы масштабные поиски, и они завершились успешно.

Инспектор ПДН увидела ребенка в городском цирке, где в этот день шли бесплатные представления. Девочка была среди зрителей. Полиция передала дочь матери. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

Пропавшую без вести двухлетнюю девочку обнаружили живой и невредимой в доме маминой приятельницы, сообщал ранее ФАН. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.