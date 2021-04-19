Премьер Эфиопии рассказал о втором этапе заполнения плотины «Возрождение»

Аддис-Абеба, 19 апреля. Эфиопия не собирается наносить вред странам, которые зависят от воды в нижнем бассейне Нила. Об этом заявил премьер-министр Абий Ахмед.

Более того, глава правительства Эфиопии считает, что плотина «Возрождение» может спасти Египет и Судан от стихийных бедствий. По словам Ахмеда, в прошлом году регион страдал от обильных осадков.

Ethiopia, in developing Abbay River for its needs, has no intention of causing harm to lower riparian countries. Heavy rains last year enabled successful 1st filling of the GERD while the presence of the GERD itself has undoubtedly prevented severe flooding in neighboring Sudan. pic.twitter.com/f6OYlWUjeQ — Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) April 18, 2021

Водохранилище наполнилось за счет дождей, а дамба предотвратила наводнения в Судане. Премьер отметил, что второй этап заполнения плотины рассчитан все на те же осадки. Предположительно, они начнутся в июле или августе текущего года.

Египет и Судан, расположенные ниже по течению Нила, выступают против станции «Возрождение», которую возводит Эфиопия. Заполнение водохранилища может привести к катастрофическим последствиям в двух государствах. Они рискуют остаться без водного ресурса. Это скажется и на экономике, и на уровне жизни населения.

Проект представляется достаточно выгодным: ГЭС сможет производить 16 гигаватт-часов ежегодно и электроэнергию планируют поставлять за рубеж, включая Судан. Из водохранилища собираются сделать туристический объект и организовать там промышленный лов рыбы. Сама дамба послужит в качестве моста через Нил. Однако Хартум и Каир это не успокаивает.