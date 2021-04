Премьер Эфиопии рассказал о втором этапе заполнения плотины «Возрождение»

Аддис-Абеба, 19 апреля. Эфиопия не собирается наносить вред странам, которые зависят от воды в нижнем бассейне Нила. Об этом заявил премьер-министр Абий Ахмед.

Более того, глава правительства Эфиопии считает, что плотина «Возрождение» может спасти Египет и Судан от стихийных бедствий. По словам Ахмеда, в прошлом году регион страдал от обильных осадков.

Ethiopia, in developing Abbay River for its needs, has no intention of causing harm to lower riparian countries. Heavy rains last year enabled successful 1st filling of the GERD while the presence of the GERD itself has undoubtedly prevented severe flooding in neighboring Sudan. pic.twitter.com/f6OYlWUjeQ