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Премьер Эфиопии рассказал о втором этапе заполнения плотины «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli
Весь мир

Премьер Эфиопии рассказал о втором этапе заполнения плотины «Возрождение»

Аддис-Абеба, 19 апреля. Эфиопия не собирается наносить вред странам, которые зависят от воды в нижнем бассейне Нила. Об этом заявил премьер-министр Абий Ахмед.

Более того, глава правительства Эфиопии считает, что плотина «Возрождение» может спасти Египет и Судан от стихийных бедствий. По словам Ахмеда, в прошлом году регион страдал от обильных осадков.

Водохранилище наполнилось за счет дождей, а дамба предотвратила наводнения в Судане. Премьер отметил, что второй этап заполнения плотины рассчитан все на те же осадки. Предположительно, они начнутся в июле или августе текущего года.

Египет и Судан, расположенные ниже по течению Нила, выступают против станции «Возрождение», которую возводит Эфиопия. Заполнение водохранилища может привести к катастрофическим последствиям в двух государствах. Они рискуют остаться без водного ресурса. Это скажется и на экономике, и на уровне жизни населения.

Проект представляется достаточно выгодным: ГЭС сможет производить 16 гигаватт-часов ежегодно и электроэнергию планируют поставлять за рубеж, включая Судан. Из водохранилища собираются сделать туристический объект и организовать там промышленный лов рыбы. Сама дамба послужит в качестве моста через Нил. Однако Хартум и Каир это не успокаивает.

африка эфиопия
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