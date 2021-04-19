Пять тульских кафе рискуют прекратить работу из-за нарушений

Тула, 19 апреля. Сразу пять заведений общественного питания могут временно прекратить свою работу. Это касается организаций, расположенных как в Туле, так и в трех городах области. А именно, в Щекино, Ясногорске и Богородицке.

Все они нарушили действующее законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Проверка, проведенная специалистами Роспотребнадзора, зафиксировала, что там не в полной мере учтены требования по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Помимо предприятий общественного питания, такие нарушения выявлены и в одной торговой организации региона.

«Материалы направлены в суд для принятия решения», — подчеркнули в региональном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отмечено, что проверочные мероприятия проводятся на постоянной основе. На предмет соответствия требованиям санитарно-эпидемиологических норм изучаются все объекты продовольственной торговли и общественного питания.