Диетолог рассказала, как отдохнуть в майские праздники без вреда для фигуры

Через неделю начнутся всеми долгожданные майские праздники. Кто имеет возможность — покинут душные города и отправятся с близкими на природу. В этом году эти длинные выходные совпадают с религиозным праздником — Пасхой. Следовательно, застолья станут двойным ударом по фигуре, которую многие уже начали готовить к пляжному сезону. Диетолог Маргарита Королева рассказала ФАН, как не набрать лишние килограммы в майские праздники.

«К майским праздникам нужно быть готовым морально и физически, чтобы потом не было мучительно больно. Нужно тщательно продумать сценарий ваших каникул — как вы будете питаться в эти дни, что потенциально может быть на столе», — объяснила собеседница агентства.

Диетолог посоветовала рассматривать более безопасный для желудочно-кишечного тракта и печени вариант всеми любимых шашлыков. А такими будут те, которые вы приготовите сами.

«Легко будет восприниматься организмом мясо кролика, индейки. Замариновать его можно с использованием гранатового сока или сока других фруктов. Можно традиционно посмотреть рецепты, которые не будут содержать большое количество уксуса. Множество есть рецептов, которые про ЗОЖ. Не надо сильно обжаривать шашлык, поскольку контакт огня вместе с мясом приводит к образованию канцерогенов на поверхности мяса», — рассказала Королева.

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Не стоит покупать шашлыки в магазине. Их состав может оказаться не таким, как его описывают на упаковке. Лучше приготовить маринад самостоятельно и быть уверенным, что он полезен.

«Не надо делать большое количество салатов — будет достаточно двух-трех, но вполне оригинальных. Например, порезанное теплое мясо, листья салата, помидоры черри, авокадо и гранатовые зерна — это прекрасный салат, заправленный нерафинированным растительным маслом и соком лимона. Он будет куда интереснее, чем тот же оливье», — пояснила собеседница ФАН.

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Диетолог подчеркнула, что салаты должны содержать как можно больше листовых ингредиентов и свежих овощей. Будьте очень аккуратны с алкогольными напитками, так как они высококалорийны. Это напитки, которые приносят пустые калории.

«Пускай это будет легкое вино, чтобы создать настроение. Будьте бдительны в отношении того, что вы едите. Нужно много двигаться и растрясать жирок, дабы к очередной трапезе подойти с легкостью», — резюмировала Королева.

Ранее диетолог посоветовала ради здоровой кожи изменить рацион питания.