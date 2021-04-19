Власти Эфиопии ввели режим ЧП на севере страны

Аддис-Абеба, 19 апреля. Власти Эфиопии ввели чрезвычайное положение в северной части страны. Речь идет о регионе Амхара.

В южной его части произошли несколько столкновений между представителями народностей оромо и амхара. Конфликт обострился в последние три дня. Его жертвами уже стало множество мирных жителей. Министерство обороны Эфиопии подчеркнуло, что бои провоцируют вооруженные группировки.

Для стабилизации и контроля над ситуацией правительство создает специальный командный пункт. Он должен управлять регионом и обеспечить восстановление безопасности.

Напряженность в Амхаре возросла в середине марта этого года. Перед одной из мечетей застрелили имама, который происходил из народности оромо. Ранее ответственные за права человека в Эфиопии сообщали, что погибли уже более 300 человек. Однако последние столкновения значительно увеличат эти цифры.

Ethiopia declares state of emergency in Amhara state. https://t.co/Dk8T4ssTlz — Ethiopian News (@ethioNews) April 19, 2021

Оромо — самая крупная этническая группа в Эфиопии. Амхара же вторая по численности. Регионы, в которых они проживают, граничат друг с другом. Конфликт между народностями нарастал в течение нескольких месяцев. Любопытно, что напряженность достигла пика всего за несколько месяцев до парламентских выборов, назначенных на 5 июня.

Ситуация в Эфиопии осложняется и другими проблемами в северо-западной части. В регионе Тыграй с ноября 2020-го продолжаются боевые действия. Группировка «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) спровоцировала вооруженные столкновения, в результате которых погибли уже тысячи людей, еще сотни вынужденно покинули дома.