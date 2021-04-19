Спасатели после ледохода эвакуируют собак с острова на реке Томь

Томск, 19 апреля. Собаки застряли на острове под Томском. Они оказались отрезаны от земли ледоходом на реке Томь.

Животных доставили на берег сотрудники областной поисково-спасательной службы (ПСС), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Представители ведомства вместе со специалистами организации «Верный друг» отправились спасть питомцев на аэролодке «Аллигатор».

Спасатели поймали несколько собак. Двоих удалось доставить на сушу. По словам сотрудников МЧС, как минимум семь питомцев остаются на острове. Им оставили запас корма.

ФАН сообщал, что в Калининграде спасли норку-альбиноса, у которой были сломаны ребра. Ее доставили в центр реабилитации диких животных.