Окончательное решение по городам-хозяевам предстоящего Евро-2020 будет принято 23 апреля

Ньон, 19 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес на несколько дней окончательное решение по городам, которые примут континентальное первенство.

Окончательный список городов, которые примут чемпионат Европы по футболу в 2021 году, объявят 23 апреля. По словам генерального директора турнира в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина, Северная столица может получить дополнительные матчи, если будет необходимость.

«Города, которые подтвердили наличие 50% зрителей и больше, вполне логично, что могут рассматриваться в качестве городов, которые получат дополнительные матчи. Но официального обращения и официального отказа от городов не было», — отметил он.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербургский стадион «Газпром Арена» примет четыре матча континентального первенства, в том числе поединок 1/4 финала.

Ранее арбитр Михаил Вилков был пожизненно отстранен от работы на матчах под эгидой РФС. Соответствующее решение принял Ашот Хачатурянц, возглавляющий судейский комитет.