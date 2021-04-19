США отвергли предложение России ослабить санкционное давление на КНДР

Москва, 19 апреля. Российская сторона предложила смягчить наложенные на КНДР санкции из-за сложной гуманитарной ситуации в азиатской стране, однако США отказались помогать официальному Пхеньяну.

Соединенные Штаты продолжат политику максимального давления на Северную Корею, сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. С инициативой ослабить санкции против режима вождя КНДР Ким Чен Ына выступила Российская Федерация на Совете Безопасности ООН. Российских делегатов поддержали представители Китая, однако американские дипломаты резко отвергли инициативу.

«Мы давно предложили рассмотреть вопрос о влиянии санкций на гуманитарные аспекты. К сожалению, американцы не хотят менять свой подход максимального давления на КНДР», — разводит руками российский дипломат.

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Из-за начавшейся в 2020 году пандемии коронавирусной инфекции КНДР полностью закрыла границы, а ввоз продуктов в страну сократился в пять раз. Ким Чен Ын уже объявил о начале «пятого трудного похода» и тяжелейшем периоде в истории страны. Предыдущий «поход» пришелся на 1995–2000гг., когда из-за международных санкций в Корее наступил серьезный голод, и по разным оценкам погибли от десяти тысяч до трех миллионов человек.