Кошка трижды поднималась в швейцарские Альпы в поисках хозяев

Берн, 19 апреля. Швейцарская кошка далеко забрела от цивилизации и пыталась найти своих хозяев на высоте 3 тыс. метров. Животное трижды поднималось на вершину с туристами, пока его не вернули вниз.

Трогательный случай произошел на горе Бритсен в Швейцарии. Там потерявшаяся кошка трижды поднималась на вершину вместе с разными туристическими группами, чтобы вернуться к своим хозяевам. Одной их групп удалось вернуть питомца домой, сообщает The Daily Mail.

Очевидцами стали молодые путешественники Сирил и Эрик Р., которые поднимались на швейцарскую гору, когда к ним неожиданно присоединилась миниатюрная кошка. Вероятно, пушистая гостья забрела далеко от цивилизации и очутилась на склонах горы. Позже туристы узнали, что кошка пропала без вести четыре дня назад, и это был третий раз, когда она «покорила» вершину.

«Бристен — один из самых длинных скитуров в округе. С начальной точкой в 800 метров над уровнем моря. Чтобы добраться до вершины горы, нужно пройти почти 2,3 тыс. метров», — пояснили эксперты в горном восхождении.

Супруги-путешественники заметили животное рано утром примерно на высоте 1,2 тыс. метров. Мужчина и женщина услышали мяуканье в темном лесу. По словам туристов, кошка была напугана и растеряна.

«Она начала дрожать, и ее лапы начали кровоточить от твердого снега. Иногда мы поднимали ее и несли, когда она была слишком измучена, чтобы идти в гору», — рассказали спортсмены.

Позже туристов догнала другая группа. Она отвела кошку обратно в долину. История с питомицей в швейцарских Альпах потрясла путешественников, поскольку показала, что животные намного крепче людей и никогда не сдадутся, даже если им очень больно.