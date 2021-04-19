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«Спасите планету!»: активистка выступила топлесс на похоронах принца Филиппа
Global Look Press  /  Stephen Lock/Keystone Press Agency
Общество

«Спасите планету!»: активистка выступила топлесс на похоронах принца Филиппа

Лондон, 19 апреля. Полуголая британка выступила на похоронах принца Филиппа в защиту экологии. Полиция немедленно арестовала топлесс-активистку и начала расследование инцидента.

Курьезный случай произошел прямо во время церемонии прощания с супругом королевы Великобритании Елизаветы II принцем Филиппом. Наполовину обнаженная англичанка перепрыгнула ограждение и побежала к Виндзорскому замку с криком «Спасите планету!». Стражи порядка своевременно отреагировали и увели дебоширку в сторону от участников похоронной процессии, сообщает The Daily Star.

Полуголая британка пробежала перед толпой возле Виндзорского замка после минуты молчания в память о герцоге Эдинбургском.

Дебоширка также успела запрыгнуть на статую королевы Виктории, после чего правоохранителям все таки удалось ее задержать. На фотографиях с места происшествия видно, как женщину уводят вооруженные полицейские, а «веселая» толпа наблюдает за происходящим.

Несмотря на незапланированное появление экоактивистки, похоронная церемония прошла по заранее намеченному сценарию. Внутри часовни гроб герцога Эдинбургского был помещен на катафалк на мраморной плите в Квире и опущен в склеп с помощью электрического двигателя.

Королевский склеп в Виндзоре был создан между 1804-м и 1810-м годами для Георга III, который умер в 1820 году и является одним из трех королей, похороненных там. Также в склепе похоронены Георг IV и Вильгельм IV. Ранее стало известно, что лондонская полиция усилит меры безопасности в преддверии похорон принца Филиппа. Одной из таких мер было создание укрепленного периметра вокруг Виндзорского замка.

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