Ксению Бородину с бородой сравнили с Киркоровым и Кончитой Вурст

Москва, 19 апреля. Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фотографию с бородой. Поклонники звезды были весьма удивлены «преображению».

Знаменитость позировала с распущенными волосами в ярком пиджаке с принтом в гусиную лапку и черном топе. Бородина, видимо, решила поэкспериментировать и с помощью фотошопа добавила себе усы и щетину.

«Девочки, вы заметили, что сейчас мужики активно отращивают бороды? Раньше мужчина без растительности на лице считался на Руси такой же редкостью, как и женщина с бородой. За насильственное лишение кого-либо бороды полагался штраф в два рубля», — подписала фото 37-летняя ведущая.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Поклонники блогера были поражены шуточным образом знаменитости. Некоторые сравнили Бородину с бородой с певцами Филиппом Киркоровым и Кончитой Вурст.

«Кончита Вурст, российская версия»; «Какой красивый турок получился»; «Ксюша была бы красивым мужчиной»; «Ксюша на Киркорова похожа», — пишут интернет-пользователи.

Ксению Бородину ранее обвинили в неумении радоваться успехам других. Блогер и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня считает, что ведущую телестройки «просто выворачивало из себя», когда ее коллега Ольга Бузова успешно покоряла олимп отечественного шоу-бизнеса.