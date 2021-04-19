Актриса Ирина Пегова призналась, что стремительно теряет зрение

Москва, 19 апреля. Известная актриса театра и кино Ирина Пегова рассказала, что с детских лет страдает от близорукости, но теперь ситуация начала стремительно ухудшаться.

Проблемы со зрением у артистки начались еще в пятом классе. С тех пор близорукость у Пеговой только прогрессирует. Зрение постоянно ухудшается и она вынуждена постоянно переделывать очки. Однако в последнее время звезда заметила, что начала плохо видеть и вблизи.

«И за последние полгода мало того, что упала на единицу, но и к моему удивлению, вблизи я тоже перестала видеть и в очках, и в линзах, читать очень некомфортно», — говорит звезда.

По словам Пеговой, в детстве ее успокаивали, что в зрелом возрасте зрение обязательно улучшится, ведь у многих людей с возрастом проявляется дальнозоркость. Однако вышло все иначе. Теперь артистка видит плохо, независимо от расстояния.

«Нет, враки! У меня минус восемь на даль и плюс два на чтение! Что делать? Читать же даже в линзах не получается!» — пожаловалась Пегова.

Она опубликовала снимок, на котором позирует в новых очках, сообщает «Вечерняя Москва». Подписчики актрисы отметили, что звезда выбрала очень стильную оправу, а также дали в комментариях полезные советы.

«С обновкой вас, Ирочка, вам всякие оправы хороши»; «Ирочка, поменьше читаем и побольше слушаем аудиокниги»; «Ирина, приезжайте к нам в июле, мы вам ведро черники подарим!» — написали фолловеры.

Недавно Ирина Пегова предстала перед поклонниками в неожиданном образе. Актриса восхитила фанатов, попозировав в балетной пачке и пуантах. Она сфотографировалась с артистами Большого театра, которые, видимо, пришли на ее выступление.