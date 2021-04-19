Боевики атаковали мечеть на границе Нигера с Мали

Ниамей, 19 апреля. Боевики атаковали деревню Гайгору на границе Нигера с Мали. Жертвами нападения стали 19 человек.

Группировка ворвалась в поселение на мотоциклах в субботу, 17 апреля. Они напали на мечеть, где молились мусульмане. При этом трагедия произошла в священный для них месяц Рамадан.

Власти прокомментировали инцидент, назвав преступников трусами, которые не могут считать себя мусульманами. Они направили в поселение министров обороны и внутренних дел.

«Правительство продолжит бороться с радикалами», — заявил Алкассум Индату, глава военного ведомства.

Исламисты активизировались у границы с Мали несколько месяцев назад. Гайгору не первый раз сталкивается с боевиками Они уже несколько раз атаковали поселение начиная с января текущего года. Кроме того под ударом оказались еще несколько поселений. За это время погибли сотни местных жителей.

Терроризм остается серьезной угрозой для всего Нигера. Недавно жертвами вооруженной группировки стали четверо военнослужащих. Боевики напали на них у границы с Нигерией.