Пранкеры Вован и Лексус предложили сенатору США ввести новые санкции

Москва, 19 апреля. Пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) связались с американским сенатором Беном Кардином. Запись беседы была опубликована на YouTube.

Пранкеры вели беседу от имени главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ от Украины Александра Мережко. Изначально блогеры подняли вопрос о введении антироссийских санкций. Сенатор Кардин заявил, что Вашингтон планирует внедрить ограничения в отношении компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2». Вован и Лексус предложили ввести санкции против чиновников из Германии, которые поддерживают строительство трубопровода.

Во время разговора блогеры упомянули петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Пранкеры сообщили сенатору, что предприниматель будто бы намерен посетить песенный конкурс «Евровидение».

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«Он путешествует по фальшивым документам и представляется продюсером российского участника. А на самом деле пытается подкупить жюри. Было бы прекрасно поймать Пригожина там и арестовать», — сказал российский пранкер от лица главы МИД Франции.

После этого блогеры обсудили с американским политиком тему расизма в королевской семье Великобритании. Вован и Лексус настаивали на введении мер в отношении Елизаветы II из-за интервью Меган Маркл, предположив, что у королевы есть «рабы из колоний».

Ранее политолог Константин Симонов рассказал, что США пытаются спровоцировать вооруженное противостояние между Украиной и Россией с целью помешать строительству «Северного потока — 2».