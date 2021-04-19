Судан и Польша наладят сотрудничество в области возобновляемых источников энергии

Хартум, 19 апреля. Польша заявила о готовности простить долг Судану, сообщает издание Alintibaha Online.

Министр иностранных дел Марьям аль-Махди ас-Садик приняла советника премьер-министра республики по безопасности Якуба Говошевского. Во время встречи они обсудили двустороннее сотрудничество в области сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности и возобновляемых источников энергии.

Европейский чиновник отметил прочность судано-польских отношений, подчеркнув готовность Варшавы простить все долги Хартуму и работать над развитием товарооборота с чистого листа.

Марьям аль-Махди ас-Садик в свою очередь поблагодарила гостя за такую возможность, добавив, что правительство стремится найти надежных партнеров после выхода из американского списка стран-спонсоров терроризма, в котором Судан находился с 1993 года.

В начале января госсекретарь США Майк Помпео подписал соответствующий указ. Взамен Судану пришлось признать Израиль еврейским государством, а также выплатить компенсацию жертвам терроризма и их семьям, пострадавшим при взрывах посольств Соединенных Штатов в Кении и Танзании в 1998 году.