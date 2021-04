Пентагон подтвердил подлинность видео с пирамидальным НЛО над Сан-Диего

Вашингтон, 19 апреля. Неопознанный летающий объект над Сан-Диего в 2019 году сумели заснять члены экипажа эсминца ВМС США USS Russell. Пентагон подтвердил подлинность свидетельств.

Как сообщил американский телеканал Fox News, это уже не первый случай, когда американские военные подтверждают подлинность видео и фото с НЛО. В 2019 году военные сняли не только странный объект в форме пирамиды, но и еще три шарообразных объекта, которые летали в небе. Эксперты предположили, что это были метеозонды. Военные же настаивают на том, что траектория движения НЛО была слишком «осмысленная».

Ранее видео с «неземной пирамидой» опубликовал на своей страничке в Twitter режиссер-документалист Джереми Корбелл. На видео хорошо видны парящие в небе над USS Russell объекты треугольной формы. По словам пресс-секретаря Пентагона Сьюзан Гоф, запись действительно сделали моряки с корабля, но утверждать точно, была ли это «летающая тарелка», военные не торопятся.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



