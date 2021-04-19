Администрация Зеленского требовала от депутата Джемилева выйти из партии Порошенко

Киев, 19 апреля. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказал идею о создании в Верховной раде группы «Крым».

Чтобы стать ее членом, депутатам крымскотатарской национальности пришлось бы покинуть партию бывшего президента Петра Порошенко. Об этом рассказал народный депутат Мустафа Джемилев, состоящий во фракции «Европейская солидарность», возглавляемой Порошенко.

«Просто в порядке дискуссии он высказал идею, чтобы из фракций вышли не только я, но и другие депутаты — Ахтем Чийгоз («Европейская солидарность»), Рустем Умеров (фракция «Голос») и тогда вопросы, связанные с Крымом в парламенте легче бы решались, а также все, что связано с деоккупацией полуострова», — рассказал Джемилев.

По задумке Ермака, все они должны были покинуть свои политсилы ради создания нового объединения. Разговор о создании так называемой крымской партии состоялся еще в 2020 году. На нем присутствовали Умеров и глава «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Рефат Чубаров.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Порошенко в организации акции с беспорядками.