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Шествие «Бессмертного полка» в Петербурге пройдет в онлайн-формате
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин
Общество

Шествие «Бессмертного полка» в Петербурге пройдет в онлайн-формате

Санкт-Петербург, 19 апреля. Региональный штаб общественного движения «Бессмертный полк России» решил не подавать заявку на проведение шествия по Невскому проспекту в День Победы.

Об этом сообщают «Невские Новости», цитируя руководителя регионального штаба «Бессмертного полка» Андрея Краснобаева.

«К сожалению, государственные органы, отвечающие за противодействие распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, не рекомендовали нам 9 мая проводить шествие „Бессмертного полка», — отметил Краснобаев.

По его словам, организаторы мероприятия сосредоточатся на проведении памятной акции в онлайн-формате, как это уже было в прошлом году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, почему на парад Победы в 2021 году не будут приглашаться иностранные гости.

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