Западные соцсети помогут ФБК сохранить медиаресурсы после признания экстремистами

Штабы Алексея Навального (структурные подразделения иноагента ФБК) в разных городах России призывают своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» переходить на западные интернет-площадки, чтобы «не потерять связь». Таким образом, соратники осужденного оппозиционера готовятся к блокировке страниц на крупнейшем отечественном ресурсе в случае удовлетворения судом иска столичной прокуратуры.

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Напомним, 16 апреля 2021 года прокуратура города Москвы подала иск о признании экстремистскими «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда защиты прав граждан» и штабов Алексея Навального (все три организации признаны Минюстом РФ иноагентами). На сайте ведомства говорится, что данные некоммерческие организации способствуют формированию условий для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, прикрываясь либеральными лозунгами, и нацелены на изменение основ конституционного строя, в том числе и путем цветной революции. Сегодня, 19 апреля, Мосгорсуд зарегистрировал иск, дата его рассмотрения будет объявлена позже, сообщается в СМИ.

Руководители некоторых штабов Навального заявили, что в сети «ВКонтакте» им «небезопасно находиться». Тем самым они лишь подтвердили, что правоохранительные органы не зря обратили внимание на их подрывную деятельность. Соратники Навального призвали участников своих групп в разных регионах страны подписываться на аккаунты в Facebook, Twitter, Instagram и других зарубежных площадках, чтобы «быстро узнавать все важные новости».

В беседе с корреспондентом ФАН политолог, генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков объяснил, что те, кто руководит штабами Навального, понимают, что «ВКонтакте» находится под российской юрисдикцией. Он также напомнил, что структуры Навального признаны иноагентами, поэтому им удобней работать посредством западных социальных сетей.

«ВКонтакте» заблокирует страницы штабов Навального, а Facebook и Twitter не заблокируют», — отметил эксперт.

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По словам Маркова, часть сторонников отбывающего наказание оппозиционера пересмотрели свои убеждения, а некоторые, напротив, радикализовались. Политолог констатировал, что на сегодняшний день «детище» Навального больше походит на секту.

«Мы видим отчетливое проявление иностранной агентуры», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, практически все руководство так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» покинуло территорию Российской Федерации. Некоторые из них объявлены в федеральный и межгосударственный розыск в СНГ. Так, с 2014 года в Европе отсиживается исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, получивший политическое убежище в Великобритании. В начале текущего года в Литву сбежал номинальный директор иноагента Иван Жданов и другие соратники основателя фонда: Мария Певчих, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и Владимир Милов. В Прибалтике они находятся вместе с главой штабов Навального Леонидом Волковым.

Ранее политолог Владимир Шаповалов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, с какими ограничениями столкнутся структуры осужденного оппозиционера в случае удовлетворения иска прокуратуры города Москвы судом.