Жители Волгограда представили свои бизнес-проекты на всероссийском конкурсе

Волгоград, 19 апреля. Четыре жителя Волгограда вышли на федеральный этап всероссийского конкурса бизнес-проектов.

Четыре автора волгоградских бизнес-проектов примут участие в федеральном этапе конкурса, сообщает комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Изначально на конкурс было подано 950 заявок от жителей города возрастом 14–23 года.

Соперниками жителей Волгограда в полуфинале конкурса станут 220 человек со всех регионов страны. Предполагается, что они проанализируют способы повышения привлекательности разработок, финансовую часть и т. д. После завершения испытания все финалисты продолжат поддерживать связь с наставниками и будут дорабатывать свои проекты, сообщает «Волгоградская правда».

В конкурсе «Мой первый бизнес» могут принять участие школьники, студенты и молодые предприниматели. Мероприятие проходит на платформе АНО «Россия — страна возможностей» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого».

В середине апреля в Мурманске завершился полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». По итогам были определены 30 финалистов из 17 регионов страны.