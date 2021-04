Взрыв бензовоза в центре Нигерии стал причиной масштабного пожара

Абуджа, 19 апреля. Взрыв бензозаправщика в центральной части Нигерии унес жизни минимум 12 человек. Трагедия произошла в воскресенье, 18 апреля, в районе Агату штата Бенуэ.

Водитель грузовика, перевозившего топливо, потерял управление. Машина перевернулась, содержимое контейнера пролилось и загорелось. Огонь быстро достиг зданий, расположенных рядом с местом аварии.

Исполнительный секретарь Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Бенуэ Эммануэль Шиор сообщил, что на место прибыли службы экстренной помощи и достаточно оперативно ликвидировали пожар. Однако жертв избежать не удалось.

При этом пользователи социальных сетей утверждают, что количество уничтоженных зданий даже больше сотни. Они также указали, что многие люди считаются пропавшими без вести.

#Nigeria | Over 100 houses have been razed, scores killed and many declared missing after a tanker conveying petroleum product exploded at Oshigbudu in Agatu Local Government Area of Benue state. https://t.co/HS6adoLiiv pic.twitter.com/tdBJoe6Uru