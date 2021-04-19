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Взрыв бензовоза в центре Нигерии стал причиной масштабного пожара
ТАСС  /  Sunday Alamba / AP
Весь мир

Взрыв бензовоза в центре Нигерии стал причиной масштабного пожара

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 19:17

Абуджа, 19 апреля. Взрыв бензозаправщика в центральной части Нигерии унес жизни минимум 12 человек. Трагедия произошла в воскресенье, 18 апреля, в районе Агату штата Бенуэ.

Водитель грузовика, перевозившего топливо, потерял управление. Машина перевернулась, содержимое контейнера пролилось и загорелось. Огонь быстро достиг зданий, расположенных рядом с местом аварии.

Исполнительный секретарь Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Бенуэ Эммануэль Шиор сообщил, что на место прибыли службы экстренной помощи и достаточно оперативно ликвидировали пожар. Однако жертв избежать не удалось.

«Вчера у места трагедии обнаружили 12 тел. Огнем уничтожены больше 50 жилых домов и других помещений», — рассказал чиновник.

При этом пользователи социальных сетей утверждают, что количество уничтоженных зданий даже больше сотни. Они также указали, что многие люди считаются пропавшими без вести.

Командир Федеральной службы безопасности дорожного движения в штате Якубу Мохаммед сообщил, что среди погибших восемь мужчин, три женщины и один мальчик. Спасатели продолжают поиски других тел.

Кроме того, Шиор рассказал о большом числе пострадавших. Он опасается, что количество жертв трагедии может значительно увеличиться.

Только на прошлой неделе крупный пожар пережил соседний Нигер. В столице Ниамее вспыхнула школа, размещенная в соломенных хижинах. Около 20 учеников погибли, так как не смогли выбраться из горящего класса.

африка нигерия
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