Взрыв бензовоза в центре Нигерии стал причиной масштабного пожара

Абуджа, 19 апреля. Взрыв бензозаправщика в центральной части Нигерии унес жизни минимум 12 человек. Трагедия произошла в воскресенье, 18 апреля, в районе Агату штата Бенуэ.

Водитель грузовика, перевозившего топливо, потерял управление. Машина перевернулась, содержимое контейнера пролилось и загорелось. Огонь быстро достиг зданий, расположенных рядом с местом аварии.

Исполнительный секретарь Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Бенуэ Эммануэль Шиор сообщил, что на место прибыли службы экстренной помощи и достаточно оперативно ликвидировали пожар. Однако жертв избежать не удалось.

«Вчера у места трагедии обнаружили 12 тел. Огнем уничтожены больше 50 жилых домов и других помещений», — рассказал чиновник.

При этом пользователи социальных сетей утверждают, что количество уничтоженных зданий даже больше сотни. Они также указали, что многие люди считаются пропавшими без вести.

#Nigeria | Over 100 houses have been razed, scores killed and many declared missing after a tanker conveying petroleum product exploded at Oshigbudu in Agatu Local Government Area of Benue state. https://t.co/HS6adoLiiv pic.twitter.com/tdBJoe6Uru — Atlantide (@Atlantide4world) April 18, 2021

Командир Федеральной службы безопасности дорожного движения в штате Якубу Мохаммед сообщил, что среди погибших восемь мужчин, три женщины и один мальчик. Спасатели продолжают поиски других тел.

Кроме того, Шиор рассказал о большом числе пострадавших. Он опасается, что количество жертв трагедии может значительно увеличиться.

Только на прошлой неделе крупный пожар пережил соседний Нигер. В столице Ниамее вспыхнула школа, размещенная в соломенных хижинах. Около 20 учеников погибли, так как не смогли выбраться из горящего класса.