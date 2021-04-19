«Ищите женщину»: почему в Аргентине заговорили о возвращении Кристины Киршнер

Популярность президента Аргентины Альберто Фернандеса стремительно падает — согласно исследованию Synopsis, рейтинг действующего президента в период пандемии, с апреля 2020 до марта 2021 упал, с 64,3% до 27,1%.

Кому это выгодно, и кто может попытаться вытеснить президента с политической арены? О перипетиях борьбы за власть на фоне пандемии рассказывает специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей в Аргентине.

Разочарованный электорат

На президентских выборах 2019 года аргентинцы среднего возраста или вообще не голосовали, или голосовали за переизбрание на второй срок президента Маурисио Макри.

Между тем молодежь с гораздо большей охотой поддерживала Фернандес и представляемую им политику киршнеризма. Однако сейчас действующий президент теряет голоса именно в этом сегменте — среди молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. Год назад его рейтинг составлял 77% у молодых аргентинцев, однако в марте 2021 года этот показатель составил всего 18,9%.

Федеральное агентство новостей /

В преддверии парламентских выборов в 2021 года консалтинговая компания Synopsis попыталась выяснить, сохраняют ли те, кто голосовал за Фернандеса в 2019 году свою симпатию к представителям «Общего фронта» — коалиции, которая выдвинула Фернандеса в президенты. Результаты опроса несколько разочаровали «фронтовиков»: их собирается поддержать всего 57% прежнего электората; 39,1% намерены голосовать за представителей оппозиции.

Основные причины разочарования, которые назвали опрошенные — «инфляция» и «коррупция».

Расстановка сил

Оппозиция в Аргентине на сегодняшний день представлена партиями «Республиканская альтернатива» (PRO) и «Гражданский союз радикалов» (UCR). Первая — партия экс-президента Маурисио Макри, которая ориентирована на правый центризм.

Федеральное агентство новостей /

Вторая — одна из самых традиционных партий Аргентины, основанная еще в 1891 году. В 2015 году «Союз» выступил в тандеме с «Республиканской альтернативой», чем значительно помог победе Макри на выборах.

Из независимых кандидатов можно упомянуть Хосе Луиса Эсперта, который на выборах 2019 набрал всего 1,47% голосов, но в данный момент имеет значительное присутствие в аргентинских СМИ, и Роберто Лаванью. Лаванья был министром экономики в администрации президента Дуальде, и после него, при Несторе Киршнере. На выборах 2019 года Лаванья набрал чуть больше 6% процентов голосов, но оказался тем самым «голосом здравого смысла», к которому в последние месяцы всё больше прислушиваются.

Президент Альберто Фернандес был «рекомендован» экс-президентом Кристиной Киршнер — которая убедила свой электорат отдать голоса товарищу по партии, при котором она должна была занять пост вице-президента.

Интересы Кристины сегодня защищает в первую очередь молодежная организация «Ла-Кампора» — что-то вроде комсомола советских времен. «Ла-Кампора» воспитывает кадры в духе идеологического наследия Хуана Доминго Перона, а во главе организации стоит Максимо Киршнер, сын Кристины и экс-президента Нестора Киршнера. Организация входит в состав коалиции «Общий фронт», которая привела Фернандеса к власти. Однако на сегодняшний день и между Фернандесом и «Ла-Кампорой» имеются разногласия о сроках проведения парламентских выборов 2021 года, карантинных мерах, а также важных деталей ключевых для всей страны переговоров с кредиторами из Международного валютного фонда.

«Ищите женщину»

В 2019 году Кристина Киршнер не пыталась баллотироваться на третий срок, но было ясно, она останется у власти в любом случае. В нынешней ситуации — с расколом внутри «Общего фронта» и падением уровня доверия граждан к действующему президенту — аналитики допускают возможность возвращения Кристины Киршнер на пост главы государства, причем гораздо раньше 2023 года.

Федеральное агентство новостей /

При президенте Маурисио Макри (2015-2019) против Кристины Киршнер и ее администрации было выдвинуто несколько судебных обвинений в коррупции и незаконном обогащении. Началось расследование по «Делу тетрадей» (это были буквально школьные тетради в которых Оскар Сентено, водитель одного из чиновников, ровным почерком фиксировал факты дачи и получения взяток госслужащими высокого ранга). Сентено трудился исключительно для собственного блага: тетрадями он собирался шантажировать шефа и прочих функционеров. Эту угрозу недальновидно проигнорировали, и содержимое восьми тетрадей в крупную клетку стало достоянием прессы.

Дело было открыто в самом начале 2018 года, а в сентябре произошло еще одно скандальное событие, в результате которого взятки и разграбление казны оказались связаны непосредственно с фигурой Кристины Киршнер.

В полицейский участок буэнос-айресского пригорода Херераль-Родригес поступил сигнал о том, что у входа в местный женский монастырь Пресвятой Девы Фатимы какой-то человек с винтовкой кидает через забор тяжелые мешки. С той стороны мужчине помогала монахиня, однако полицейские все же выехали на место происшествия.

Выяснилось, что мешки были набиты долларовыми купюрами, а неизвестный мужчина оказался известным политиком: это был Хосе Лопес, функционер из команды Кристины, бывший секретарь Минстроя Аргентины. Госпоже Киршнер пришлось выступить в роли свидетеля — и выслушать много неудобных вопросов, в том числе касавшихся еще одного скандального случая, так называемого «дела Лазаро Баэса».

Следствие началось еще в 2013 году. Аргентинского бизнесмена Ласаро Баэс считали подставным лицом, работавшим на Нестора Киршнера. Процесс завершился 24 февраля 2021 года, и Баэс получил 12 лет тюрьмы — он помог вывести в швейцарские банки 55 млн. евро, полученных из государственной казны для реализации неких фиктивных строительных проектов.

С возвращением киршнеризма к власти (в лице Альберто Фернандеса в 2019 году) сторонники и последователи Кристины и ее покойного мужа Нестора занялись реформами в судебной системе. Реформировать ее предполагается таким образом, чтобы ни Кристина, ни другие члены ее семьи не получили тюремных сроков. Для этого киршнеризм, представленный в Конгрессе блоком «Общий фронт», предлагает, чтобы большую часть судей на местах назначало действующее правительство.

Конечно, данная схема сработает только в том случае, если правительство останется киршнеристским.

Политическая династия

Нестор Киршнер пришел к власти на волне экономического кризиса 2002-2003 годов. Он получил огромный кредит доверия, когда путем жестких краткосрочных мер немного взбодрил экономику — нарастив производство и значительно увеличив количество рабочих мест.

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Выводя на политическую арену супругу, Нестор рассчитывал повторить эффект, который имела на политической арене супруга Хуана Перона Эва, известная как Эвита — персонажа которой воплотила Мадонна в одноименном голливудском мьюзикле.

Нестор не прогадал: народная память крепко связала эффектную и громогласную Кристину с образом Эвиты. Обе активно поддерживали политику своих мужей, обе провозглашали ключевую для перонизма идею — концепцию социальной справедливости. В рамках этой концепции в 2009 году Кристина вводит «Систему единой выплаты на ребенка», ориентированную на семьи, в которых матери не работают или не могут получить достойное место и работают «в черную».

«Кристина», как зовут ее избиратели, была президентом c 2007 по 2015 год. Политическим капиталом для нее стал образ мужа Нестора, а также идеи социального равенства и поддержка профсоюзных движений.

Их тандем породил политическое течение, сегодня называемое «киршнеризмом»: это упомянутый выше перонизм — с элементами культа личности Нестора. Мавзолей Нестора Киршнера — монументальное архитектурное сооружение в городе Рио-Гальегос, которое является местом паломничества многих людей. Именем Киршнера названы улицы, площади — и самый крупный культурный центр в Буэнос-Айресе: на превращение бывшего здания Минсвязи в красивейшее и прекрасно оснащенное для концертов и выставок пространство правительство Кристины выделило 700 млн. долларов.

Федеральное агентство новостей /

Супруга сменила Нестора у руля в 2007 году, набрав 45,29% голосов, и была переизбрана в 2011 году 54,11% избирателей. Тем временем начал свою собственную политическую карьеру старший сын правящей четы — Максимо Киршнер, возглавивший «Ла-Кампору». Молодежная организация при киршнеризме выполняет функцию подготовки кадров.

Кроме того, 40-летний Максимо стал депутатом, возглавляет в Конгрессе блок «Общего фронта» и имеет немалое влияние на принятие решений правительства. Многие прочат его в кандидаты на президентских выборах 2023 года — если по какой-либо причине мать сойдет с дистанции.

Почему аргентинцы выбрали киршнеризм?

На президентских выборах 2019 года Альберто Фернандес набрал 48.24% против 40.28% у Макри, его главного оппонента — таким образом, уже половина избирателей не считает киршнеризм лучшей опцией. Огласка «Дела тетрадей», рост уровня инфляции, краж и грабежей, перекос в трудовом законодательстве, ухудшение «корпоративного имиджа» Аргентины в глазах международного сообщества — многие факторы заставили избирателей искать другие политические альтернативы.

Многие из них присматриваются не слишком пристально, потому что за 70 с лишним лет привыкли к социальной защищенности, не задумываясь, чем она оплачивается. Политика государственного протекционизма (с выплатой большого количества субсидий, пособий и влиянием синдикалистов) практикуется в Аргентине с 1946 года — с перерывами на государственные перевороты в 1955 и 1976 и попытку президента Карлоса Менема частично реставрировать капитализм.

Политика протекционизма невозможна без постоянного государственного вмешательства в экономику. Национализация важнейших предприятий (нефтедобывающая YPF, авиакомпания Aerolineas Argentinas, сеть железных дорог) привела к сложностям в обновлении их мощностей, торможении конкуренции, и к тому же открыла широкие возможности для коррупции. Некоторые экономисты считают именно перонизм и киршнеризм причиной, по которой экономика Аргентины десятилетиями остается в состоянии хронического кризиса, периодически переходящего в острую фазу.

Те, кто в 2019 проголосовал за возвращение киршнеризма, побоялись утратить свои пособия и льготы. Их оппоненты, такие как Хосе Луис Эсперт, уверены, то многие аргентинцы просто «отвыкли работать» и превратились в нахлебников у государства.

Недолговечность народной любви

Основным мотивом избирательной компании Альберто Фернандеса в 2019 году было обещание «заполнить холодильники» — и это оказалось очень сильным аргументом в сравнении с предупреждением Макри о необходимости «потуже затянуть пояса и работать на благо родины». Однако многие из тех, кто выбрал «холодильники», успели разочароваться.

Федеральное агентство новостей /

5 апреля независимый университет Сан-Андрес (Udesa) опубликовал результаты нового опроса общественного мнения. Они, как и данные Synopsis, наверняка встревожили Альберто и Кристину.

Результаты показывают: в Аргентине нет веры вообще никому из политиков. При этом худшие результаты показали Кристина Киршнер (65%) и ее протеже Алекс Кисилофф, бывший министр экономики, а ныне мэр провинции Буэнос-Айрес (56%). Третье место в антирейтинге с 48% — делят президент Альберто Фернандес и глава палаты депутатов, «классический перонист» Серхио Масcа.

Данные опросов говорят о том, что баланс политических сил в Аргентине находится в стадии изменений, и эти изменения не в пользу киршнеризма. Кристина и Максимо Киршнеры опасаются отсрочки парламентских выборов, которые должны пройти в последних числах августа 2021 года. Время играет против них, и чем дальше, тем больше у оппозиции шансов наконец-то консолидироваться и не только отстранить семью Киршнеров от власти, но и подорвать политическую систему, которая правила Аргентиной столько лет.

Выборы на фоне пандемии

Парламентские выборы в Аргентине проходят раз в два года в конце августа — начале сентября. Иногда их могут отменить: это бывает в том случае, если у избранников народа нет конкурентов на местах и имеется некий общественный консенсус относительно их статуса депутатов.

На фоне пандемии в Аргентине никак не могут договориться, как поступить в этом году с выборами в Конгресс: перенести, чтобы не подвергать опасности избирателей, вовсе отменить или же провести в назначенные сроки. Дальнейшее развитие событий зависит от того, придут обе палаты аргентинского парламента к единому решению или нет. Президент Фернандес с самого начала заявил о своем нейтралитете в этом вопросе, — но теперь, в разгар «второй волны», от которой пострадал он сам, склоняется к отсрочке. И в этом с ним солидарны многие представители оппозиции.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Максимо Киршнер лоббирует идею отмены выборов — и его позиция достаточно сильна, поскольку сын Кристины и Нестора возглавляет в Конгрессе фракцию «Общего фронта» . Киршнер-младший не без оснований полагает, что дополнительное время может помочь оппозиции консолидироваться — как и произошло перед выборами главы государства в 2015 году. Основной аргумент таков: проведение выборов в «ковидный» год, когда экономика и так ослаблена, подразумевает слишком большие дополнительные расходы, которых лучше избежать. Максимо и согласные с ним представители «Общего фронта» предлагают следующее: или выборы в 2021 не проводятся вообще, или они проводятся вовремя (пока киршнеризм не утратил своего влияния в массах).

Единогласия по данному вопросу среди киршнеристов нет. Серхио Масса, нынешний глава нижней палаты парламента, поддерживает президента Фернандеса — чем злит Кристину и Максимо.

В оппозиции тоже далеко не все согласны с отсрочкой и переносом выборов. Радикалы в провинциях предлагают перенести выборы на месяц, а бюджет на их проведение урезать вполовину. С ними согласна часть представителей «Республиканской альтернативы» — но только часть.

Возможный сценарий

Аргентинские СМИ сообщают, что в первые два дня, пока заболевший COVID-19 президент Фернандес оказался в изоляции, Кристина Киршнер успела позвонить ему несколько раз, чтобы лично справиться о здоровье. Вице-президент не собирается упускать свой шанс вернуться к власти — а против Фернандеса играют неудачные карантинные меры, неэффективные переговоры с МВФ, фиаско с вакцинацией и недавно опубликованные статистики по обеднению страны.

Большинство тех, кто голосовал против Макри на выборах 2019 года, надеются на возвращение субсидий и поэтому готовы в очередной раз выступить за политиков, носящих фамилию Киршнер.