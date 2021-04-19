Режим повышенной готовности в Марий Эл продлили до 31 мая

Йошкар-Ола, 19 апреля. Власти Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до конца весны. Такое решение принял оперштаб республики.

Ношение защитной маски в общественных местах остается обязательным требованием для жителей Марий Эл. Проведение массовых мероприятий на территории республики также запрещено. Ограничения не касаются подготовки парада Победы и единого дня голосования.

Согласно нововведениям, предприятия общественного питания в Марий Эл могут работать круглосуточно. Детским лагерям разрешили возобновить работу, сообщает Telegram-канал «Двояко». Всего 12,8 тыс. случаев коронавируса подтвердили в республике с начала 2021 года.

Добровольцы из разных организаций Марий Эл объединят усилия для более эффективного оказания помощи жителям республики. Волонтерский корпус МарГУ и волонтерский центр «Единой России» подпишут соглашение о совместной работе.