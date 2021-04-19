Взгляд в будущее: как пандемия изменила развитие городов на Ближнем Востоке

Пандемия коронавируса оказала влияние практически на все сферы жизни людей по всему миру. В период до изобретения вакцин мир фактически замер: во время локдауна офисы, университеты, школы и другие учреждения закрыли свои двери. Перестали работать места общественного питания и культурные объекты, улицы опустели, а люди фактически оказались заперты в своих домах.

В прошлом такое уже случалось, и каждый раз распространение опасных вирусов приводило к глубоким изменениям в градостроительстве. Особенно любопытно, как это может сказаться на будущем быстро развивающегося Персидского залива.

Какой будет эволюция градостроительства в странах Ближнего Востока и какими утопическими намерениями грезят монархии Персидского залива — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Исторический опыт

В 1850-х годах эпидемия холеры в США привела к появлению государственного регулирования здравоохранения, отмечает в своем блоге Кэтрин Бринкли, доцент кафедры общественного и регионального развития Калифорнийского университета.

Старший городской дизайнер дубайского офиса инженерной компании Arup Group Акшай Дешпанде в свою очередь считает, что пандемию COVID-19 современные правительства должны рассматривать аналогичным способом — как новый вызов сложившейся системе, позволяющий перестроить привычную стратегию ради эффективного развития.

Специалист из ОАЭ стал автором научной статьи «Новый подход к городскому пространству на постпандемическом Ближнем Востоке», в которой рассматриваются перспективы развития мегаполисов региона.

«Мы действительно можем начать заново с того, как живут люди. Мы считали само собой разумеющимся, что встречи должны происходить лично, но в течение шести месяцев изоляции все изменилось», — считает эксперт.

По мнению дизайнера, пандемия стала поводом для пересмотра современного образа жизни, что должно отразиться в перестройке и модели развития городов. По прогнозам ООН, уже к 2050 году в городах будут проживать уже 68% всего населения земного шара. Это обстоятельство требует грамотного развития городской среды, направленного на комфортную жизнь каждого члена общества.

«Ни один другой регион не развивается так быстро, как Саудовская Аравия и ОАЭ — это возможность для них не повторять ошибок прошлого. Это шанс», — считает Акшай Дешпанде.

“We can really start afresh with how people live.”

Here are 9 ways the pandemic will transform cities of the Middle Easthttps://t.co/xhk1PvbvBz — The National (@TheNationalNews) April 18, 2021

Полицентризм города

Пандемия уже внесла большие изменения в жизнь офисных работников. Многие из них осознали, что они почувствовали себя счастливее и продуктивнее, вынужденно работая из дома во время локдауна.

По этой причине многие работодатели уже задумались о «гибридном» решении, снижающем необходимость сотрудников ежедневно посещать офис.

Благодаря этому можно предположить, что в будущем люди будут намного реже ездить на работу, создавая маятниковую миграцию из окраин в центр и увеличивая нагрзку на транспортную систему. Сами же города станут более локализованными, где каждый район обладает всей необходимой инфраструктурой. Люди нуждаются в большом количестве услуг, которые они могут получить в пешей доступности от своего места жительства.

Такие «полицентрические» районы в общем-то активно развиваются в большинстве европейских мегаполисов, однако в перспективе эта тенденция может распространиться и на небольшие города.

Федеральное агентство новостей /

Создатели города Neom в Саудовской Аравии уже начали вносить правки в первоначальный план с учетом этой тенденции.

В соответствии с проектом «Линия», новый населенный пункт будет более сконцентрирован на людях, а не на дорожной сети, от которой они будут зависимы. Город равномерно протянется вдоль 170-километровой прибрежной полосы, а автомобили в нем будут запрещены. Более того, там и не будет дорог для них: вместо этого Neom будет располагать своей линией высокоскоростного общественного транспорта, работающего на экологически чистых технологиях.

ستحتل #نيوم الصدارة في إعادة رسم معالم العلوم التقنية والرقمية، إذ تسعى لإنشاء أول مدينة رقمية مستدامة، تتميز بـ"هواء رقمي" خاص بها يرتكز على تقنية الجيل الخامس.



مرحباً بكم في مستقبل العلوم التقنية والرقمية. هذه نيوم.

#اكتشف_نيوم pic.twitter.com/awtRXCTiid — NEOM (@NEOM) April 13, 2021

Основной уклон в городе будущего будет сделан именно на пешее передвижение жителей: в легкой доступности всегда будут больницы, школы, парки и места отдыха. Населенный пункт планируется таким образом, чтобы до каждого из этих инфраструктурных элементов было не более пяти минут ходьбы.

«Вы сможете проводить больше времени со своей семьей, и чем больше времени вы проводите в своем районе, тем больше шансов, что вы будете поддерживать местный бизнес», — отметил Акшай Дешпанде.

Меньше поездок и транспорта — больше места

Снижение необходимости добираться до места работы на транспорте соответственно снижает потребность в транспорте, автомобилях, автостоянках и, наконец, дорогах. Все эти вещи занимают значительные пространства.

Стоит подумать о том, сколько места занимает автомобиль, а ведь при этом 80% времени он неподвижно стоит на парковке у дома или работы. Достаточно представить, что будет, если совсем убрать из городов машины, чтобы понять, как много места занимают стоящие на обочинах автомобили. А ведь освободившееся пространство может быть благоустроено ради увеличения комфорта жителей города.

A major poll from @transenv suggests COVID has given Europeans a preference for car-free cities & better #AirQuality



We need a redesigned & reimagined urban space giving equality & accessibility to all! #SaferUp https://t.co/5fI5L2EAPC pic.twitter.com/mbeuSOwYqh — Safer UP! (@SaferUp) June 12, 2020

Каждая автостоянка в этом случае может потенциально стать парком, зеленые насаждения которого в совокупности с устранением постоянных автомобильных выхлопов смогут улучшить качество воздуха.

В этом случае свободные обочины потенциально могут занять кафе, предлагающие гостям и жителям города обеды на открытом воздухе, что уже на данный момент особенно актуально, в связи с эпидемиологической обстановкой.

Есть основания полагать, что в постковидном мире социальное дистанцирование, вероятно, может сохраняться в той или иной форме.

Безусловно, уже существующие города сложно представить без автомобилей. Однако в случае применения принципа городского полицентризма машины могут быть нужны людям только для более длительных поездок и перевозки грузов. А без учета ежедневной необходимости использовать транспорт наиболее выгодной стратегией может стать почасовая аренда, заменяющая собой необходимость иметь личное авто. Уже сейчас сервисы каршеринга становятся неотемлемой частью жизни людей в крупных городах. Впоследствии это может стать основным способом «владения» машиной.

Autonomous electric shuttles slated to be built in Detroit will be on the streets of Dubai following an agreement between self-driving company Cruise LLC, largely owned by GM, and Dubai's Roads and Transport Authority. https://t.co/qL5Mn95Z1g — The Detroit News (@detroitnews) April 12, 2021

При этом градостроители рассчитывают, что основную потребность граждан в передвижении сможет изменить экологичный общественный транспорт. Уже сейчас в соответствии с генеральным планом по развитию Дубая до 2040 года эмират сможет существенно сократить необходимость в автомобилях, обеспечив 55% населения доступность транспортной инфраструктуры в пределах 800 метров от места их жительства.

Альтернативный транспорт

Пропорционально снижению числа автомобилей ожидается рост популярности велосипедов, самокатов и других механических транспортных средств. Индивидуальный характер передвижения стал актуальнее как раз в период коронавируса.

Будут распространяться не только педальные велосипеды, но и электрические, а также скутеры — данная тенденция уже наблюдается на улицах Абу-Даби и Дубая.

Короткие поездки даже в летнюю жару, особенно ощутимую в регионе Персидского залива, являются приемлемым решением, в частности при езде по специальным выделенным дорожкам на большой скорости. Кроме того, электронный транспорт не выделяет вредных выбросов, что благоприятно сказывается на экологической обстановке.

По этой причине городским планировщикам необходимо будет рассматривать перспективы увеличения числа велодорожек. Шаги к этой практике первыми начали предпринимать европейцы, однако вскоре эта тенденция доберется и до Ближнего Востока.

Доступность недвижимости

Снижение потребности в корпоративных офисах увеличивает популярность коммунальных объектов смешанного назначения. Рабочие пространства массово переконвертируются в формат коворкингов — коллективных офисов с гибким пространством для людей с разной занятостью в общей среде. Удобны они тем, что могут находится буквально в паре минут от дома.

Для обеспечения спроса уже существующие коммерческие площади могут переделываться в жилые комплексы, а избыток такой недвижимости на рынке приведет к снижению цены на нее.

Кроме того, нельзя не отметить, что из-за наметившейся в современном мире перспективы массового перехода на удаленную работу из дома, у людей снизится необходимость жить в крупных городах. Из-за этого они смогут стать меньше в размерах.

The future of parking: no parking at all.

Anticipating a car-free (urban) future, developers of #Denver's World Trade Center are building parking that can later be converted into office, retail, residential space.https://t.co/RBQXW6GsIV pic.twitter.com/yohLAOD8ja — Taras Grescoe (@grescoe) July 24, 2018

Держите дистанцию

Форма городов в будущем будет зависеть от того, удастся ли миру победить коронавирус. Если вакцины сработают и коллективный иммунитет будет достигнут, тогда привычная жизнь может вернуться.

Если же в краткосрочной перспективе с этим справиться не удастся, то городам придется адаптироваться к физическому дистанцированию их жителей.

Muslim pilgrims maintain social distance as they walk around the Kaaba at the Grand Mosque during the annual Hajj pilgrimage in the city of Mecca, Saudi Arabia, July 29, 2020 / ???? Reuters pic.twitter.com/9lbwVg9llg — OKO (@okomagazine) July 30, 2020

Это может стать причиной того, что тротуары на улицах станут значительно шире, как и коридоры больниц и торговых центров. Больше дверей станут автоматическими, а новые технологии будут ориентироваться на устранения необходимости физически контактировать с предметами.

Технологии сбора и использования биометрических данных уже входят в банковскую сферу, активно развиваются механизмы голосового управления электроникой.

Сейчас из-за эпидемиологической обстановки нахождение в больших скоплениях людей граничит с физической опасностью, что и требует поиска способов устранить эту необходимость.

Здоровая среда

Поскольку пандемия выдвинула здоровье на первое место в списке приоритетов каждого человека, перспективные города будут строиться вокруг того, чтобы поддерживать здоровье своих жителей.

В своем докладе о городском пространстве Дешпанде подчеркнул важность перепрофилирования оставшихся открытых пространств в места, пригодные для занятий спортом и здорового отдыха на свежем воздухе.

«Поскольку города на Ближнем Востоке продолжают развиваться, есть веские основания превратить некоторые из неосвоенных участков, разбросанных по всему городу, в парки, особенно в районах с очень ограниченными открытыми пространствами», — пишет дизайнер.

Некоторые ближневосточные страны уже предприняли шаги к этому.

Так, еще до пандемии в Египте началась реализация своего проекта «умного города» Нового Каира, располагающегося в 35 километрах от действующей столицы. Согласно первоначальному плану египетских чиновников, новая административная единица будет располагать масштабным ботаническим садом длиной в 10 километров. При этом они рассчитывают застройку города таким образом, чтобы на каждого жителя нового города приходилось не менее 15 квадратных метров зеленых насаждений.

#Egyptian President @AlsisiOfficial is seeking to build a new administrative capital for #Egypt near #Cairo - What will it look like? https://t.co/Pvytkt7Mz2 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 24, 2021

Кувейт также не отстает от соседей по региону и планирует создание своего Шелкового города, который будет создан на островах вокруг столицы и включит в себя национальный заповедник дикой природы и «зеленый пояс садов и обширных зеленых насаждений».

News on the State of Kuwait's developments: The first phase of Silk City is expected to be completed by 2023 https://t.co/ya8R1SDqLG — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (@KDIPA) July 2, 2017

Генеральный план развития Дубая также рассчитывает, что к 2040 году самый большой эмират страны на 60% будет состоять из заповедников и природных зон.

Улица как структура

Уличное пространство также не пройдет мимо внимания градостроителей. В современных реалиях улицы перестают быть просто местом передвижения между зданиями — они могут быть социальными центрами сами по себе.

Из-за жаркого засушливого климата сейчас в странах Персидского залива вся жизнь городов крутится вокруг значимых объектов, пунктов назначения вроде домов, деловых центров и крупных магазинов.

Тем не менее, грамотная организация городского пространства может нивелировать климатические проблемы за счет ландшафтного дизайна, зеленых насаждений, водных объектов, крытых участков улицы и иных инновационных решений.

【the ways of making space for urban farming】



Alesca Life, on abandoned land in Beijing and Dubai, ultra energy-efficient LED lights



???????? rooftop farms absorb millions of gallons of rainfall, using compost from food waste, reducing urban heat.https://t.co/GGxUNxxJ2L — So @海外の政策・ビジネスモデル情報発信(英語&日本語) (@tsujita_so) April 11, 2021

Архитектура влияет на психику

Вместе с приоритетом физического здоровья постепенно повышается значение и психического состояния людей.

В период локдауна многие оказались на длительное время в четырех стенах. Вот только в ближневосточных городах часто встречаются здания средней и высокой этажности, в которых нет балконов или окон, из которых может открыться какая-то перспектива, кроме вида стены соседнего здания. Все это может создавать давящую обстановку, негативно влияющую на человеческую психику.

«Частные и открытые пространства, такие как балконы, дворы и подиумы, не только обеспечивают передышку от внутренних границ нашего жилища, но и предоставляют людям возможность общаться со своими соседями, укрепляя чувство общности», — отметил Акшай Дешпанде.

Это открывает будущим планировщикам городского развития новое поле для раздумий. Благо, мировая практика уже давно выделила ключевые архитектурные парадигмы, указывающие на то, как организация жилого пространства воздействует на психику человека и определяет его поведение.

Пандемия стала настоящим вызовом для всех. Поиск новых глобальных решений в градостроительстве и положительной реорганизации жизни простых людей похвален, но требует больших усилий и колоссальных вложений. Амбициозные проекты стран Персидского залива говорят об их намерениях измениться в долгосрочной перспективе. Остается только надеяться, что эти большие планы не споткнутся о новые экономические потрясения, ведь тот же коронавирус серьезно навредил их финансовому благополучию.