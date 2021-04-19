В Сети появилось видео из больницы, куда перевели «умирающего» Навального

Владимир, 19 апреля. Человек, похожий на осужденного блогера Алексея Навального, попал на кадры из областного стационара для заключенных.

В интернете появилось видео из областного стационара для заключенных, куда перевели осужденного главу ФБК (признан иноагентом на территории РФ) Алексея Навального.

На данных кадрах человек, очень похожий на него, спокойно ходит по палате и читает, совсем не напоминая больного, который «может умереть в любой момент», вопреки словам сторонников блогера.

Ранее ФАН писал о том, что за март ФСИН потратил более 3 млн рублей на препараты для стационара, в котором находится Навальный.